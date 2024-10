Título da Libertadores feminina garante "bolada"; veja quanto o Corinthians pode faturar

O vencedor da Copa Libertadores feminina vai ganhar uma "bolada" em premiação da Conmebol. Finalista, a equipe do Corinthians tem a chance de aumentar sua hegemonia no torneio e garantir um importante valor para os cofres do clube.

Quem vencer a final da Libertadores, programada para o próximo sábado, embolsará um montante de US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,3 milhões). O Corinthians, que passou pelo Boca Juniors na semifinal, aguarda na decisão o vencedor do confronto entre Independiente del Valle e Independiente Santa Fé, no outro lado da chave.

O Corinthians já embolsou US$ 50 mil (cerca de R$ 282 mil) só pela participação no torneio. Em caso de vice-campeonato, o clube vai faturar mais US$ 600 mil (cerca de R$ 3,4 milhões).