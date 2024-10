Escalação do São Paulo: Zubeldía promove cinco mudanças no time contra o Vasco

A escalação do São Paulo está definida para o confronto desta quarta-feira, contra o Vasco da Gama, às 21h45 (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para essa partida, o técnico Luis Zubeldía conta algumas novidades no time titular. Igor Vinícius será o titular na lateral direita, Ruan Tressoldi substituirá Arboleda, suspenso, Sabino assumirá a vaga de Alan Franco, Erick será o ponta direita, enquanto Marcos Antônio preencherá a lacuna deixada pro Bobadilla, que atuou na última terça-feira pela seleção paraguaia nas Eliminatórias.

Ferreirinha, recuperado de uma lesão no tendão do quadríceps da perna esquerda, é a grande novidade do São Paulo para a partida desta quarta-feira. O atacante, que ficou afastado por quase dois meses, começa no banco de reservas e deverá ser introduzido no time gradativamente nesta reta final de temporada.