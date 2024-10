Brasileiros Luiz Henrique e Raphinha aparecem no time da rodada das Eliminatórias

A Seleção Brasileira contou com os atacantes Luiz Henrique e Raphinha como representantes do time ideal da 10ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, feito pelo Sofascore. Ambos brasileiros foram avaliados pelo site com nota de 8,3 na partida contra o Peru.

Dos quatro gols feitos pelo Brasil sobre os peruanos, todos tiveram a participação de pelo menos um deles. Enquanto Raphinha marcou o primeiro e o segundo gol de pênalti, Luiz Henrique deu a assistência para o gol de Andres Pereira e depois balançou as redes.

O destaque do time da rodada, no entanto, não ficou para nenhum dos brasileiros, mas sim para Lionel Messi, que alcançou uma nota 10. Na vitória da Argentina sobre a Bolívia por 6 a 0, o jogador do Inter Miami marcou três gols e deu duas assistências.