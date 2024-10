Vanderson comemora primeira titularidade pela Seleção: "realização de um sonho"

Diante do Peru, Vanderson vai ser titular da Seleção pela primeira vez. O jogador já disputou dois jogos com a equipe, mas sempre vindo do banco de reservas.

Nas Eliminatórias, a única partida que o lateral jogou foi justamente contra o Peru, no dia 12 de setembro de 2023, pela segunda rodada do torneio, no Estádio Nacional do Peru.Vanderson entrou em campo aos 40 minutos do segundo tempo. O Brasil venceu por 1 a 0, com gol de Marquinhos,

Revelado pelo Grêmio, o lateral está no Monaco desde 2022. Ao todo, já disputou 92 partidas pelo clube francês, marcou sete gols e deu 12 assistências.

Com 13 pontos conquistados, a Seleção Brasileira ocupa 4ª posição nas Eliminatórias. Por outro lado, o Peru tem apenas seis tentos e é o vice-lanterna.