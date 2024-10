Torcida do Corinthians reserva todos os ingressos para jogo contra o Athletico-PR pelo Brasileirão

Desde o início da abertura das vendas no último sábado (12), membros do Fiel Torcedor esgotaram as reservas. A última abertura prevista para às 11h desta terça-feira (15), para torcedores em geral, não conta com ingressos disponíveis.

Torcedores que ainda possuem interesse na compra podem ir acompanhando o fieltorcedor.com.br, pois reservas que não tiverem a confirmação de pagamento efetuadas retornarão ao sistema.

Para garantir seu ingresso com antecedência em próximos jogos do Coringão, seja membro do Fiel Torcedor e aproveite todos os benefícios"