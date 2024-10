Time Brasil BRB é convocado para enfrentar a Argentina na Billie Jean King Cup

O Time Brasil BRB está definido para o confronto contra a Argentina, pelos Playoffs da Billie Jean King Cup by Gainbridge. Nesta terça-feira, o capitão Luiz Peniza anunciou a convocação das tenistas que representarão o país nos dias 15 e 16 de novembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

A equipe será composta por Beatriz Haddad Maia, número dez do ranking WTA, Laura Pigossi (#127), Carolina Meligeni (#305), Ingrid Martins, número 124 do ranking de duplas da WTA, além de Luiza Fullana (#574), que recebe sua primeira oportunidade após Luisa Stefani encerrar a temporada por conta de um desconforto no joelho.

Para o capitão da equipe, Luiz Peniza, o fator casa deve fazer a diferença no duelo: "As expectativas são super positivas. Contamos muito com a presença da nossa torcida para lotar o Ginásio do Ibirapuera e nos levar novamente aos Qualifiers", disse.