Brasil goleia o Peru pelas Eliminatórias e vence duas seguidas com Dorival pela primeira vez

A Seleção Brasileira agora volta a campo na data Fifa de novembro. No dia 14, o time visita a Venezuela, em Maturín, em duelo válido pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Em seguida, enfrenta o Uruguai em Salvador, na Arena Fonte Nova, no dia 19.

Já o Peru irá medir forças com o lanterna Chile, em Lima, em jogo previsto para o dia 15. Depois visitará a Argentina em Buenos Aires, também no dia 19.

O jogo

O Brasil começou a partida pressionando e tentando envolver a seleção peruana, mas foi o time visitante que estufou as redes pela primeira vez em Brasília. Aos 11 minutos, Flores saiu frente a frente com Ederson e finalizou de bico na saída do goleiro. Entretanto, o tento foi anulado por impedimento.

Aos 23 minutos, a Seleção Brasileira quase abriu o placar. Gerson recebeu de Bruno Guimarães na área, dividiu e viu a bola ficar com Raphinha. Ele soltou uma bomba com a perna esquerda e explodiu o travessão do goleiro Gallese.

A equipe de Dorival Júnior voltou a levar perigo aos 31 minutos. Gerson lançou Igor Jesus, que tentou driblar dentro da área, mas tocou a bola na mão do marcador peruano. Após uma longa revisão no VAR, o árbitro marcou o pênalti. Raphinha cobrou firme, rasteiro, no canto direito de Gallese, e colou o Brasil em vantagem.