Uruguai x Equador: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelas Eliminatórias

Em um duelo que promete pegar fogo, o Uruguai recebe o Equador nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A Celeste precisa reagir após derrota de 1 a 0 para o Peru, mas segue bem colocada, em terceiro lugar com 15 pontos. O clima extra-campo não é bom. Já os equatorianos estão na quinta posição com 12 pontos, mas também não tiveram bom resultado na jornada passada: empate sem gols com o Paraguai em casa.

A partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada).

O Uruguai chega tumultuado para este duelo. A derrota para o Peru alimentou o sentimento de uma relação ruim entre o técnico Marcelo Bielsa e os jogadores, após Luiz Suárez e Canobbio falarem em maus tratos do comandante argentino. Mas Bielsa garante que não há interferências extra-campo no rendimento celeste.