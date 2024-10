Landim revela desejo por renovação de Gabigol com o Flamengo, mas nega evolução na negociação

Com contrato até o fim do ano, Gabigol ainda tem futuro incerto no Flamengo. Em entrevista, o presidente Rodolfo Landim manifestou o desejo de que "dê tudo certo" nas tratativas, mas disse que não houve evolução até o momento.

"Tudo que a gente quer é que dê certo, como rubro-negro, não sou só eu não, mas todos os rubros-negros. Ele é um grande ídolo do Flamengo. Não teve nenhuma conversa adicional com ele recentemente, o que a gente conversou com ele é extensamente conhecido, já foi falado por todo mundo", disse.

Com a saída de Tite e a chegada de Filipe Luís, o atacante passou a ter mais espaço e um ambiente melhor no clube. O jogador, inclusive, foi titular nas duas partidas do ex-lateral como comandante, nas vitórias contra Corinthians, por 1 a 0, pela ida da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã, e diante do Bahia, por 2 a 0, pela 29ª rodada do Brasileirão, no Maracanã.