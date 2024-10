Colômbia x Chile: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelas Eliminatórias

A Colômbia entra em campo nesta terça-feira precisando buscar a reação na décima rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Os colombianos perderam de 1 a 0 para a Bolívia na semana passada e agora terão pela frente o Chile, às 17h30(de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, cidade da Colômbia.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo SporTV.

Os colombianos aparecem na segunda posição com 16 pontos, apenas três a menos que a líder Argentina, e são favoritos absolutos diante do Chile, que perdeu de 2 a 1 para a Seleção Brasileira na quinta-feira e amarga a lanterna com apenas cinco pontos ganhos.