Athletico-PR faz trabalho tático e técnico de olho no Corinthians; veja provável escalação

O Athletico-PR está há nove jogos sem vencer no Brasileirão e terá que superar um tabu para a partida, já que nunca venceu no estádio do Timão. Para o confronto, Lucho deve contar com os retornos de Pablo e Thiago Heleno, vetados do duelo contra o Botafogo por dores musculares, e Christian, que retorna de suspensão.

Suspensos, Madson e Kaique Rocha são desfalques certos.

O Furacão ainda treinará no CAT Caju na terça-feira e na quarta-feira, quando viaja rumo a São Paulo pela tarde.

Provável escalação do Athletico-PR para a partida contra o Corinthians

Mycael; Marcos Victor, Thiago Heleno e Mateo Gamarra; Erick e Christian; Tomás Cuello, Bruno Zapelli, Canobbio e Lucas Esquivel; Mastriani.