Alisson inicia processo de transição ao gramado e se aproxima de retorno no São Paulo

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, com uma ótima novidade. Alisson, que se recupera de uma lesão no tornozelo direito, iniciou o processo de transição para o gramado, deixando de trabalhar sob os cuidados dos fisioterapeutas do clube e passando para a supervisão da preparação física.

Alisson passou por uma cirurgia após fraturar o tornozelo direito no duelo com o Grêmio, em julho deste ano. Desde então o jogador vinha se limitando a trabalhos com a fisioterapia do clube, mas teve uma rápida evolução e tem boas chances de voltar a atuar neste ano, algo que inicialmente era descartado.

O treino