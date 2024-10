Polônia x Portugal: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Liga das Nações

A terceira rodada da fase de grupos da Liga A da Liga das Nações prossegue neste sábado com jogos importantes. Líder isolado do Grupo A com seis pontos, Portugal pode disparar de vez na ponta da tabela de classificação. Para isso prexisa vencer a Polônia no Estádio Nacional de Varsóvia, às 15h45 (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pela Disney+.

Ganhando o jogo, Portugal vai praticamente se garantir nas quartas de final. Isso porque abriria em relação aos poloneses, que dividem com a Croácia a segunda colocação, ambos com três pontos. Na lanterna vem a Escócia, que ainda não pontuou.