Igor Jesus agrada Dorival e alegra Marquinhos em estreia na Seleção: "Um dos grandes ganhos"

Igor Jesus estreou na Seleção Brasileira com o pé direito. O atacante marcou um dos gols da vitória de 2 a 1 sobre o Chile, nesta quinta-feira, fora de casa, pela nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A atuação do botafoguense, aliás, rendeu elogios do técnico Dorival Júnior.

O comandante viu com bons olhos a entrada do garoto no time. Na sua visão, o Brasil ganhou novas alternativas no ataque com a presença de um camisa 9.

"A presença do Igor Jesus preencheu aquele homem mais presente na área, que pode ser pivô em determinados momento. Ao mesmo tempo, com essas flutuações, permite buscar o ataque na última linha, algo que tivemos hoje consideravelmente e não vínhamos tendo. Foi uma mudança de comportamento", analisou.