Atlético de Madrid identifica e bane outro torcedor por confusão em clássico contra o Real

O Atlético de Madrid segue trabalhando na identificação de torcedores envolvidos na confusão no jogo diante do Real Madrid, no último dia 29 de setembro. O clube espanhol baniu outra pessoa pelo ocorrido, a proibindo definitivamente de ser sócia da instituição e de frequentar o estádio.

No clássico de Madri, torcedores do Atlético atiraram objetos no goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, que já atuou por três temporadas na equipe alvirrubra. Como consequência, a partida entre as equipes ficou paralisada por 20 minutos.