Sem Schmidt e Rincón, veja quem pode ganhar espaço no Santos diante do Mirassol

Depois de perder para o Goiás, o Santos busca uma recuperação na Série B diante do Mirassol, no próximo sábado. Para este jogo, contudo, o Peixe terá dois desfalques no meio de campo. João Schmidt e Tomás Rincón não estão à disposição.

O primeiro está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Já o venezuelano está servindo o seu país nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Assim, o técnico Fábio Carille terá que realizar mudanças na escalação titular, algo que não acontece acontece há três rodadas. O treinador tem algumas opções para o setor.