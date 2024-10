Santos se reapresenta inicia preparação para enfrentar o Mirassol pela Série B

Nesta quarta-feira, o elenco do Santos se reapresentou e treinou no CT Rei Pelé. Os jogadores retornaram de Goiânia na última terça-feira, após a derrota de 3 a 1 para o Goiás, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O foco do Peixe agora é no duelo com o Mirassol, pela 31ª rodada. O embate está marcado para sábado, às 18h30 (de Brasília), na Vila Viva Sorte.

Para este jogo, o técnico Fábio Carille não poderá contar com os volantes João Schmidt e Tomás Rincón. O brasileiro está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Já o venezuelano está servindo a seleção do seu país.