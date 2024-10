Matheuzinho avalia período de treinos e vê elenco do Corinthians confiante para duelo com o Athletico-PR

"Temos jogos a cada dois dias e acabamos não tendo muita sequência (para treinar). Tenho certeza de que serão ótimos dias para aumentar nossa competitividade entre o elenco. Será uma semana cheia e muito produtiva", concluiu.

Matheuzinho vem ganhando espaço no Corinthians. Contratado no início da temporada, ele virou titular do time nos últimos jogos e já soma 40 partidas disputadas pelo clube, com um gol marcado.

O técnico Ramón Díaz terá mais uma semana de treinamento até o jogo com o Athletico-PR. A partida está agendada para a quinta-feira que vem, a partir das 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Corinthians precisa urgentemente de uma vitória para escapar da zona de rebaixamento. No momento, o time está na 18ª posição da tabela, com 29 pontos, e pode deixar o Z4 em caso de vitória sobre o Furacão.