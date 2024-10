Escalação do Brasil: Dorival confirma Igor Jesus e Abner como titulares contra o Chile

"O momento do Igor é um momento muito interessante, o Endrick ainda vem buscando naturalmente conhecer seu clube, o momento, chegando no maior clube do futebol mundial, tendo uma concorrência muito grande e mesmo assim podendo dar seu recado. Tudo é questão de encontrar o momento dele próprio na equipe. Para esse instante, a experiência e o momento vivido pelo Igor seja um pouquinho diferente. A presença desses jogadores, com esse perfil, pode ser interessante para um jogo como esse", comentou Dorival.

A escalação da Seleção Brasileira deverá ser formada por Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André, Lucas Paquetá e Raphinha; Rodrygo, Savinho e Igor Jesus.

A opção por Raphinha centralizado é outra novidade. O jogador se acostumou a atuar como ponta direita na Seleção Brasileira, mas contra o Chile terá a função de preencher o meio-campo, deixando seu antigo setor para Savinho, do Manchester City.

"Raphinha, mesmo jogando pelo lado do campo, sempre atacou muito o espaço. Foi o único jogador ao longo da Copa América, juntamente com Endrick, que ocupou muito bem espaços. Estamos ganhando uma ótima opção por dentro, com a dinâmica que ele tem, se aproximando mais do Igor, tendo ataque à última linha adversária. Precisamos empurrar essa última linha adversária para dentro do seu gol para que tenhamos os jogadores de lado de campo e também por dentro em condições privilegiadas para criarem", afirmou o técnico do Brasil.