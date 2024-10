Corinthians quer aproveitar data Fifa para recuperar jogadores do DM; veja cenário

O Corinthians quer aproveitar esse período sem jogos, por conta da data Fifa, para recuperar jogadores que se encontram no departamento médico, como o volante Alex Santana e o atacante Talles Magno. O Timão volta a entrar em campo no dia 17 de setembro (quinta-feira), contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro.

Alex Santana foi diagnosticado com lesão de grau 3 na parte posterior da coxa esquerda no começo de agosto e avançou em sua recuperação, com trabalhos sem contato no gramado. A expectativa é que o jogador inicie o processo de transição, o último passo antes do retorno, na reapresentação do grupo aos treinos.

Mesmo com apenas cinco jogos, o volantes se mostrou peça importante no elenco corintiano, especialmente pela sua capacidade de recuperar bolas e combater no meio-campo. Alex se machucou no empate do Corinthians com o Juventude por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.