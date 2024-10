Corinthians ganha do Libertad e garante classificação às quartas da Libertadores feminina

Com o resultado, o Corinthians assegura a classificação às quartas de final da Libertadores. E na primeira posição do Grupo A. A equipe somou sete pontos nesta primeira fase, assim como o Boca Juniors, segundo colocado. Contudo, o time argentino perde no quesito saldo de gols.

Em busca do quinto título da Libertadores, o Timão encara na próxima fase o segundo colocado do Grupo B, que não foi definido ainda. Ainda nesta quarta-feira, Santos e Olimpia definirão o adversário do Corinthians na fase seguinte, que será disputada em jogo único, já neste sábado.