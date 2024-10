Com gol de Hulk e Deyverson, Atlético-MG vence Grêmio em jogo atrasado pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira, na Arena MRV, o Atlético-MG venceu o Grêmio por 2 a 1, pelo jogo atrasado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo contou com ótima atuação de Hulk, que marcou um gol e seu uma assistência para Deyverson, para bater o Imortal Tricolor. O gol dos gaúchos foi anotado por Aravena.

Agora, diante da vitória em casa, o Atlético-MG chegou aos 40 pontos e subiu para a nona colocação. Vale destacar que o Galo ainda tem um jogo a menos. O Grêmio, com 29 rodadas completas, permaneceu com os mesmos 35 pontos na 11ª colocação. Os gaúchos, desse modo, estão a seis unidades do Vitória, que tem 35 e abre a zona de rebaixamento.

Pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG volta aos gramados na próxima quarta-feira (16), às 21h45 (de Brasília), para encarar o Fortaleza, no Castelão. Já o Grêmio joga novamente apenas no dia 19 de outubro, um sábado, quando encara o rival Internacional, às 16h, no Estádio Beira-Rio.