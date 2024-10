Chile x Brasil: veja onde assistir ao duelo pelas Eliminatórias Sul-Americanas

O Chile, por sua vez, se encontra em uma situação ainda mais delicada. Isso porque La Roja é a vice-lanterna das Eliminatórias, com cinco pontos, figurando à frente apenas do Peru, último colocado com três tentos.

O Chile soma cinco derrotas, dois empates e apenas uma vitória, justamente sobre o Peru, o lanterna das Eliminatórias. Justamente por isso, um tropeço contra o adversário, mesmo jogando em Santiago, pode tornar a pressão, que já é grande, ainda maior sobre a Seleção Brasileira.

Essa Data FIFA, aliás, colocará à prova o real nível do time do Brasil. Além de enfrentar o Chile, vice-lanterna das Eliminatórias, a Seleção terá na próxima terça-feira o Peru, último colocado, no Mané Garrincha, em Brasília. Portanto, somar seis pontos nessas duas rodadas é quase que uma obrigação na visão de boa parte dos torcedores.