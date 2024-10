Suspensão de Abel Ferreira: STJD define data para julgamento do recurso do Palmeiras

O Palmeiras entra em campo neste sábado para enfrentar o Atlético-MG, em duelo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). O Verdão é o vice-líder do torneio, com 53 pontos conquistados.

Denunciado no artigo 258, parágrafo 2º, II, Abel recebeu uma pena de dois jogos. O artigo em questão diz respeito a "desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões" e tem pena de uma a seis partidas.

O STJD também denunciou o técnico no artigo 171, que diz sobre as condições do cumprimento da punição. Dessa forma, uma vez que o treinador não poderá cumprir a suspensão na mesma competição, já que o clube acabou eliminado, terá que ficar de fora em dois jogos do Brasileirão, que também é realizado pela CBF.

"Quando a suspensão não puder ser cumprida na mesma competição, campeonato ou torneio em que se verificou a infração, deverá ser cumprida na partida, prova ou equivalente subsequente de competição, campeonato ou torneio realizado pela mesma entidade de administração ou, desde que requerido pelo punido e a critério do Presidente do órgão judicante, na forma de medida de interesse social", diz o Art. 171.