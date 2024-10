Canobbio, do Athletico-PR, confirma falas de Suárez e critica técnico Marcelo Bielsa

Uma onda de críticas está sendo lançada contra Marcelo Bielsa, treinador do Uruguai. Após sua aposentadoria da seleção, Luís Suárez fez declarações contra o comandante, alegando que os jogadores sequer recebiam um "bom dia" do técnico, que tinha uma relação extremamente fria com o elenco uruguaio. O atacante Canobbio, do Athletico-PR, concordou com o ídolo uruguaio.

Segundo o jogador do clube paranaense, Bielsa chegou a faltar com respeito com o elenco diversas vezes, deixando o ambiente do vestiário ruim.

"Teve muita falta de respeito, constantemente. Eu sou um cara muito respeitoso, mas chegou uma hora que eu explodi", afirmou Canobbio, em entrevista ao programa uruguaio "Minuto 1".