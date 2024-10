Barcelona e Real Madrid homenageiam Iniesta após anúncio de aposentadoria

O Barcelona e o Real Madrid prestaram homenagens a Andrés Iniesta, nesta terça-feira, depois do meia anunciar sua aposentadoria do futebol na última segunda-feira. O ex-jogador foi revelado nas categorias de base do clube catalão, onde disputou 674 jogos.

"Iniesta, seu futebol será sempre infinito", escreveu o Barcelona em suas redes sociais.

Ao todo, Iniesta conquistou 32 títulos com a camisa do Barcelona, entre eles quatro Ligas dos Campeões, nove vezes o Campeonato Espanhol, seis Copas do Rei e três Mundiais de Clubes. Ainda marcou 57 gols e distribuiu 135 assistências.