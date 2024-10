Palmeiras passa em branco e vê Botafogo se isolar como melhor ataque do Brasileiro

Na 29ª rodada, o Palmeiras ficou apenas no empate com o Red Bull Bragantino e viu o Botafogo ampliar a vantagem na liderança do Brasileirão. Além disso, como passou em branco, o Verdão foi superado pelo Glorioso em gols marcados.

Com 47 tentos, o Glorioso se isolou como melhor ataque, com um a mais do que o time de Abel Ferreira. Flamengo (45), Bahia (39), São Paulo (38), Fortaleza (38) e Atlético-MG (38) também figuram entre os melhores no quesito.

Na defesa, o Palmeiras segue na ponta, com apenas 20 gols sofridos. Botafogo (25), Internacional (26), Fortaleza (29) e Cruzeiro (29) completam o top cinco.