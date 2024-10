Contratado há um mês, reforço pedido por Zubeldía disputou só um jogo pelo São Paulo

O atleta tem treinado normalmente e, inclusive, vinha jogando em sua equipe anterior, o Belgrano. Porém, apesar da fase instável da dupla de volantes titular, Luiz Gustavo e Bobadilla, não ganhou oportunidades. E mais do que isso: o jogador foi preterido por Liziero, que vem tendo chances com Zubeldía.

Classificação e jogos

Há a expectativa que o argentino receba mais oportunidades daqui até o final do Campeonato Brasileiro. A equipe irá voltar a campo apenas no dia 16 de outubro, após a data Fifa, quando encara o Vasco, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O duelo, válido pela 30ª rodada, está agendado para as 21h45 (de Brasília).