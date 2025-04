Minas elimina o Barueri e pega Osasco na semifinal

O Gerdau Minas se classificou para a semifinal da Superliga Feminina de vôlei na temporada 2024/25 ao derrotar o Flor de Ypê/Paulistano/Barueri por 3 sets a 1, parciais de 28-26, 21-25, 25-22 e 31-29, na noite de hoje, no lotado Ginásio José Correa, em Barueri (SP), com cerca de cinco pessoas, repetindo o resultado da semana passada, em Belo Horizonte (MG).

O adversário das minastenistas na série melhor de três das semifinais será o Osasco/São Cristóvão Saúde, que ontem eliminou o Sesc RJ Flamengo no Maracanãzinho.

No duelo das opostas, Kisy, do Minas, levou a melhor. Marcou 22 pontos, contra 16 de Jheovana, destaque do Barueri na temporada. O time mineiro teve todas as atacantes com dois dígitos de pontuação: 13 pontos de Julia Kudiess, 12 de Thaisa, Peña e Glayce. A destacar ainda a oposta Amanda, que entrou muito bem nas inversões e teve mais de 80% de aproveitamento no ataque. O Troféu VivaVôlei ficou com a líbero Kika.