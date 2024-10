Rafael Paiva lamenta empate e admite má atuação do Vasco contra o Juventude: "Não tivemos tranquilidade"

O Vasco decepcionou a torcida ao empatar por 1 a 1 com o Juventude, neste sábado, em São Januário, pelo Brasileirão. O resultado fez com que a equipe parasse na nona colocação, com 37 pontos.

O técnico Rafael Paiva não escondeu a frustração pelo resultado. O comandante admitiu que pensava em sair deste jogo com uma vitória.

"A gente tinha a clareza de que tínhamos que ganhar este jogo. Era para fazer os três pontos. Não dá para colocar o peso do resultado no fato de estarmos em campo pela terceira vez na semana", disse.