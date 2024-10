Manchester United fica no empate com Aston Villa e completa terceiro jogo sem vencer no Inglês

Na manhã deste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United visitou o Aston Villa no Villa Park e empatou sem gols.

Com o resultado, o time comandado por Erik ten Hag emendou o terceiro jogo sem vencer na competição, sendo dois empates e uma derrota. Deste modo, ficou na 14ª colocação, agora com oito pontos. Já o Aston Villa seguiu na quinta posição, com 14 conquistados.

O Manchester United retorna aos gramados no sábado (19), contra o Brentford, pela oitava rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 11h (de Brasília), no Old Trafford. No mesmo dia e horário, o Aston Villa encara o Fulham. O jogo acontece no Craven Cottage.