Santos planeja triplicar receita com bilheteria após reforma da Vila, mas promete "preços populares"

O Santos tem planos ambiciosos com a nova Vila Belmiro. A diretoria acerta os último detalhes para assinar um contrato com a WTorre. Um dos objetivos do clube, após a reforma, é aumentar as suas receitas com bilheteria.

A gestão de Marcelo Teixeira prevê um aumento superior a 200%, indo dos atuais R$ 29 milhões para R$ 87 milhões. Ou seja, três vezes mais.

Para isso, considera-se um aumento de 50% no ticket médio para ingressos e valores de associação, somando-se ainda o efeito do acréscimo no público médio (100%). A previsão é que a casa alvinegra tenha capacidade de 30 mil lugares.