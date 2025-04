Entenda por que Cacá foi titular na vaga de Félix Torres em derrota do Corinthians no Derby

Na noite do último sábado, o Corinthians amargou sua primeira derrota na atual edição do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro foi derrotado pelo rival Palmeiras, por 2 a 0, na Arena Barueri, pela terceira rodada da competição nacional.

O Timão chegou ao Derby com um desfalque importante no setor defensivo. Gustavo Henrique, com um incômodo na coxa direita, foi ausência entre os relacionados pela terceira partida consecutiva. A tendência, assim, era que Félix Torres e André Ramalho seguissem como dupla de zaga.

Contudo, o Corinthians soltou a escalação cerca de uma hora antes da bola rolar com uma alteração que chamou a atenção na defesa. Cacá entrou no lugar de Félix Torres no miolo de zaga e saiu jogando ao lado de André Ramalho. O equatoriano, por sua vez, ficou no banco de reservas.