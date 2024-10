Lateral deixa grupo de afastados e passa a treinar com elenco principal do Santos

Andrey (à direita) tem treinado com o elenco principal do Santos no CT Rei Pelé

A presença ou não de Andrey nas partidas do Santos dependerá da avaliação do técnico Fábio Carille. O caso do ala é parecido com o do volante Vinicius Balieiro, que treina entre profissionais diariamente, mas raramente é relacionado para jogos do Peixe.

Contudo, há uma diferença entre os dois. Andrey, segundo consta no site da CBF, não aparece na lista de inscritos do Santos para a Segunda Divisão. Ele só foi inscrito no Brasileiro de Aspirantes, mas não foi relacionado para a partida contra o Cuiabá, no último dia 25 de setembro, pela primeira rodada do torneio. O Peixe perdeu de 4 a 1.

Formado nas categorias de base do Santos, Andrey já estourou a idade do sub-20 e tem sido emprestado para outros clubes para ganhar rodagem. Nesta temporada, por exemplo, ele passou por empréstimo pela Juventus-SP e Inter de Limeira, mas voltou ao Alvinegro Praiano.

No começo deste ano, mais precisamente em fevereiro, ele disputou a Copa Igualdade, no Catar. Em 2023, defendeu o XV de Piracicaba e o Ituano. Ao todo, são 27 partidas como atleta profissional por todas as equipes. O ala ainda fez parte da campanha do vice-campeonato da Copinha, em 2022.

Durante o ano de 2020, ele chegou a ser chamado pelo então técnico do Santos, Cuca, para o plantel profissional. No entanto, teve uma lesão no púbis e não foi aproveitado. Andrey, que é atacante de origem, mas pode atuar na lateral, tem contrato com o Santos até julho de 2025.