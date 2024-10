Após titularidade, Serginho some no Santos e chega a dois meses sem participação em gols

Contratado para ajudar na Série B, Serginho vive uma fase ruim no Santos. O meia perdeu muito espaço e soma poucos minutos nas últimas partidas da equipe.

Nos últimos sete compromissos do Peixe, ele foi acionado em apenas um. O jogador de 33 anos entrou na reta final do empate de 1 a 1 com o Novorizontino, pela 28ª rodada da Segunda Divisão. Foram pouco mais de 10 minutos em campo.

A última vez que Serginho teve mais tempo para mostrar serviço foi em 21 de agosto, no 1 a 1 com o Guarani, pela 22ª rodada da Série B. Ele entrou no intervalo em Campinas e atuou durante todo o segundo tempo.