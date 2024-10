Com gol de Gyokeres, Sporting bate Casa Pia em casa e se mantém na liderança do Campeonato Português

Do outro lado, o Casa Pia também entra em campo na terceira rodada da Taça de Portugal. O time enfrenta o Amora também no dia 19, às 11h, no Estádio da Medideira.

Classificação e jogos

O jogo

O Casa Pia começou a partida com tudo e quase abriu o marcador no primeiro minuto de jogo. Quaresma falhou na interceptação da bola e Max Svensson ficou com ela. O camisa 9 invadiu a grande área e chutou para o gol, parando em grande defesa de Franco Israel.

Aos 16 minutos, o Sporting respondeu. Maximiliano Araújo cobrou falta com perigo do lado direito da entrada da área, mas pegou muito forte e acabou mandando por cima do gol.

Aos 35 minutos, o Casa Pia tentou novamente, dessa vez por meio da bola parada. Em cobrança de escanteio na direção da segunda trave, Kluivert subiu de cabeça para cabecear, porém mandou pela linha de fundo.

Mas foi o Sporting quem abriu o placar em Alvalade. Francisco Trincão fez grande jogada pelo lado direito da grande área, driblou a marcação e cruzou rasteiro para o meio da área. A bola passou por Gyokeres, mas Daniel Bragança chegou empurrando para o fundo das redes: 1 a 0.