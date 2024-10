Grêmio vence, respira no Brasileirão e impede Fortaleza de dormir na liderança

O jogo

A partida começou movimentada e o Grêmio logo abriu o placar, aos 13 minutos. Após receber de Braithwaite, Cristaldo cruzou para Aravena completar para o fundo do gol.

O Fortaleza, contudo, não se intimidou e deixou tudo igual quatro minutos depois. Hércules avançou livre e finalizou. A bola ainda passou entre as pernas de Caíque para balançar as redes.

Com o duelo movimentado, o Grêmio obrigou João Ricardo a trabalhar duas vezes, primeiro em chute de João Pedro e depois em arremate de Cristaldo no rebote. Ainda no primeiro tempo, Cardona e Kuscevic salvaram o time cearense.

Na segunda etapa, o Imortal seguia melhor e não demorou para voltar a ficar à frente no marcador. Aos 14 minutos, Braithwaite arrancou e contou com a falha de João Ricardo para fazer o 2 a 1.

Após o gol do Grêmio, o técnico Vojvoda lançou o time ao ataque, mas o Fortaleza seguia com dificuldades para criar e quando desceu com perigo parou em Caíque. Após cruzamento, Lucero cabeceou e o goleiro fez grande defesa.