De Bruyne e Lukaku ficam fora de convocados da Bélgica para jogos contra Itália e França

O meia Kevin de Bruyne e o atacante Romelu Lukaku estão fora da lista de convocados da Bélgica para os jogos contra Itália e França pela Liga das Nações. Nesta sexta-feira, o treinador Domenico Tedesco explicou o motivo da ausência dos jogadores.

"Tive uma longa conversa por telefone com Kevin. Ele não pode estar agora devido a uma lesão, mas está muito motivado para continuar na seleção e disputar a Copa do Mundo de 2026. Ele pediu isso para poder cuidar do corpo. A agenda do Manchester City ficou ainda mais tensa devido ao Mundial de Clubes. Mas quando for realmente importante, a Copa do Mundo e a qualificação, ele estará lá", disse sobre De Bruyne.

"Espero que Lukaku esteja em novembro, mas veremos. Cabe a ele, ele toma a decisão. E, claro, vai depender da sua condição física. Neste momento ele mal consegue durar 90 minutos", falou de Lukaku.