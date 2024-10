Palmeiras faz atividades técnicas e mira recuperar lesionados para duelo com o Bragantino

O Palmeiras fez mais um treino nesta quinta-feira em preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino, que acontece neste sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Academia de Futebol, os atletas realizaram atividades técnicas com objetivos específicos e, no final, aprimoraram finalizações.

O goleiro Marcelo Lomba, os laterais Marcos Rocha e Mayke, e o atacante Estêvão seguiram o processo de transição física. O arqueiro, há mais tempo neste processo depois de se recuperar de uma pubalgia, pode ser reforço para o time de Abel Ferreira no duelo contra o Massa Bruta.

Assim como o goleiro, Marcos Rocha e Estêvão também apareceram nas imagens do treino realizando atividades em campo com o elenco.