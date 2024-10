Flamengo recebe a chave do terreno do Gasômetro, local do futuro estádio do Mengão

A entrega das "chaves" do terreno do Gasômetro para o Flamengo demorou a acontecer por conta de uma longa negociação entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura do Rio de Janeiro, liderada por Eduardo Paes. A propriedade do terreno era do banco, que não aceitou o valor pago pela diretoria rubro-negra no local, cerca de R$ 146 milhões em um leilão realizado há três meses.

Segundo o presidente Rodolfo Landim, a previsão para que o novo estádio do Flamengo fique pronto é de 2029. Porém, o mandatário revelou que existe uma possibilidade da nova casa do Mengão estar pronta no segundo semestre de 2028.