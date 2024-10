Dorival Júnior convoca Beraldo para substituir Bremer na Seleção Brasileira

Assim, o jogador revelado pelo São Paulo volta a ganhar uma chance na Seleção Brasileira. Ele já vinha sendo chamado nas últimas convocações de Dorival, inclusive para a Copa América, mas inicialmente ficou de fora da lista atual.

Nesta data Fifa, o Brasil enfrenta o Chile, no dia 10 de outubro, no Estádio Nacional de Chile, e o Peru, no dia 15, na Arena Mané Garrincha, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Os jogadores e comissão técnica se apresentam em São Paulo na próxima segunda-feira.

Na preparação para o jogo contra o Chile, a Seleção Brasileira utilizará a Academia de Futebol, do Palmeiras. Anteriormente, a delegação ficaria no CT Joaquim Grava, do Corinthians, entretanto, em meio à tensão com o Timão, a entidade do futebol brasileiro optou por mudar o local.

O Brasil não vive situação muito confortável nas Eliminatórias Sul-Americanas. Atualmente, a equipe comandada por Dorival Júnior ocupa a quinta colocação da tabela, com apenas 10 pontos, oito atrás da líder Argentina.