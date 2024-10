Luiz Henrique recebe o troféu de melhor jogador do mês de agosto no Brasileirão

Nesta quarta-feira, o atacante Luiz Henrique, do Botafogo, recebeu o troféu de melhor jogador do Brasileirão no mês de agosto.

Durante o período, Luiz Henrique ficou invicto com o Fogão. Foram três vitórias (Atlético-GO, Flamengo e Fortaleza) e um empate diante do Bahia. O único gol marcado pelo atleta foi contra o Dragão, no goleada por 4 a 1.

Além disso, o atacante foi convocado para servir a Seleção Brasileira nos jogos contra Paraguai e Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.