Fortaleza anuncia contrato definitivo com Breno Lopes, ex-Palmeiras

O Fortaleza anunciou nesta quarta-feira a contratação em definitivo do atacante Breno Lopes, que agora tem vínculo com o clube até 31 dezembro de 2028. Ele estava emprestado pelo Palmeiras ao Leão do Pici até o fim deste ano, quando seu contrato com Verdão se encerraria.

Breno Lopes está no Fortaleza desde abril deste ano e participou de 28 jogos, com quatro gols e três assistências. CEO do Fortaleza, Marcelo Paz celebrou o novo acordo.

"É um grande jogador, campeão com grande currículo no futebol brasileiro, atacante de beirada que tem gols, assistências e dribles, acostumado a jogar jogo grande. Veio para o Fortaleza por empréstimo e houve uma sinergia muito boa do clube com ele, da cidade, a família, todos os atletas e a comissão técnica", disse.