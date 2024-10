Corinthians tem Yuri Alberto no banco, enquanto Flamengo conta com Gabigol; veja escalações

Corinthians e Flamengo estão escalados para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O Timão tem como principal novidade a saída de Yuri Alberto do time titular para a entrada de Héctor Hernández. Já o Rubro-Negro, na primeira partida de Filipe Luis como treinador, terá Gabigol entre os titulares.

O time do Corinthians tem outras novidades, como a entrada de Hugo na lateral esquerda e Ryan no meio. No setor de criação, o técnico Ramón Díaz optou por escalar Rodrigo Garro e Igor Coronado juntos.

Assim, o Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Ryan, Charles, Igor Coronado e Rodrigo Garro; Romero e Héctor Hernández.