CBF divulga tabela detalhada das rodadas 30 e 31 do Brasileirão; veja detalhes

A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro está bastante acirrada. Neste momento, o Botafogo lidera o torneio nacional, com 57 pontos. O Palmeiras está colado no Glorioso, ficando na segunda posição com 56 pontos. O Fortaleza, por sua vez, também sonha com o título e é o terceiro colocado, com 55 pontos. O Flamengo, com 48 pontos, fecha o G4.

Já a parte de baixo da tabela também segue embolada. Criciúma, Athletico-PR e Vitória estão em situação perigosa. O Corinthians é quem abre a zona de rebaixamento, com 28 pontos. O Fluminense é o 18º, com 27. Já o Cuiabá está na 19ª colocação e soma 23 pontos. O Atlético-GO é o lanterna, com 21.

Confira a tabela detalhada das rodadas 30 e 31 do Brasileirão:

30ª rodada

16 de outubro, quarta-feira