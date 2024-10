Vasco rebate Flamengo após nota sobre mudanças de datas da Copa do Brasil: "Boa fé: você tem ou não"

Entenda a situação

Inicialmente, os duelos de volta das semifinais da Copa do Brasil estavam marcados para o dia 17 de outubro. Contudo, após a divulgação do calendário da Conmebol para os duelos da Libertadores e Sul-Americana, a CBF alterou as datas e postergou os jogos. Com isso, os embates entre Flamengo e Corinthians e Atlético-MG e Vasco foram remarcados para o no fim de semana dos dias 19 e 20 de outubro.

A mudança de data foi solicitada por Flamengo e Atlético-MG. Ambos os clubes alegaram que teriam muitos jogadores convocados para a próxima data Fifa - que tem término previsto para o dia 16 de outubro.

Acontece que, para alterar as datas, a CBF precisou remanejar também o calendário do Campeonato Brasileiro. As partidas dos quatro clubes na 30ª rodada da Série A foram adiantadas e remarcadas justamente para os dias 16 e 17.

Assim, Corinthians e Vasco alegam que estão sendo prejudicados pela CBF, uma vez que tal mudança estaria desrespeitando o regulamento da Copa do Brasil. Os dois clubes, então, acionaram o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) com a expectativa de que as datas iniciais dos jogos das semifinais sejam reestabelecidas.