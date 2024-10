Corinthians tenta superar péssimo retrospecto recente contra o Flamengo no Rio

A única vitória do Corinthians neste período ocorreu no Brasileiro de 2022. Sob o comando de Vítor Pereira, o Timão venceu o Flamengo por 2 a 1, com gols de Yuri Alberto e Du Queiroz. Matheus França descontou a favor da equipe da Gávea.

Naquele mesmo ano, porém, o time do Parque São Jorge sofreu duas duras derrotas contra o Flamengo. A equipe foi eliminada pelo Rubro-Negro nas quartas de final da Libertadores e perdeu a final da Copa do Brasil, nos pênaltis.

Desta vez, diferentemente dos dois confrontos disputados entre os times em 2022, o Corinthians irá decidir em casa. O jogo de volta está marcado para dia 20 de outubro (domingo), às 16h, na Neo Química Arena.

O Timão está em baixa no Campeonato Brasileiro e briga contra o rebaixamento. Porém, está embalado nas copas. O clube, além da semifinal da Copa do Brasil, disputará a semifinal da Sul-Americana, contra o Racing. No embate com o Flamengo, porém, o atacante Memphis Depay não está à disposição, pois não foi inscrito no torneio nacional.

Veja abaixo os últimos jogos entre Flamengo e Corinthians no Rio: