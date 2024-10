Vitória do Novorizontino tira o Santos da liderança da Série B do Brasileirão

O Santos não é mais líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o Novorizontino venceu a Ponte Preta e retomou a ponta do torneio.

O Tigre do Vale venceu a Macaca por 2 a 1, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Com isso, a equipe do interior paulista foi aos 54 pontos.

O Peixe, por sua vez, voltou para segundo, com 53. O time do técnico Fábio Carille venceu o Operário-PR, por 1 a 0, no último sábado, na Vila Belmiro. Veja a tabela completa da Série B clicando aqui.