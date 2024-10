Coutinho celebra gols em final do Brasileiro sub-20 e valoriza torcida do Palmeiras: "Festa maravilhosa"

As Crias da Academia atuaram sob olhares do técnico da equipe principal, Abel Ferreira e membros de sua comissão técnica. A presidente Leila Pereira e o zagueiro Vitor Reis também marcaram presença no estádio para acompanhar o jogo.

Depois de faturar a taça, o sub-20 volta as atenções ao Campeonato Paulista da categoria. Nas quartas de final, a equipe alviverde terá pela frente o Corinthians, com o primeiro confronto sendo realizado no dia 12 de outubro, às 15 horas (de Brasília), no Parque São Jorge.