Técnico do Ceará analisa derrota para o Juventude e ressalta dificuldade do Brasileirão

Léo Condé aproveitou a oportunidade para ressaltar a grande dificuldade do Campeonato Brasileiro e disse que, com apoio de seu torcedor, espera uma vitória na próxima rodada.

"O campeonato é difícil, é sempre complicado jogar com o Juventude no Jaconi e nos cabe a mobilização e o pensamento no jogo contra o Vasco para a gente chegar forte e buscar uma vitória diante do nosso torcedor", falou Condé.

Com a derrota, o Ceará permanece com quatro pontos após três rodadas do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Vozão é nesta terça-feira, quando recebe o Vasco, às 21h30 (de Brasília).